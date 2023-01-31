Автоинспекторы поймали 38 пьяных водителей в Липецкой области в выходные

В выходные в Липецкой области ловили пьяных водителей Фото: Юлия КЛЮЕВА

В выходные с 27 по 29 ноября в Липецкой области автоинспекторы задержали 38 пьяных водителей. Ловить нетрезвых автомобилистов помогали участники народных дружин и представители казачьего общества региона.

Двух пьяных водителей задержали по наводке липчан. Еще один парень нарушил правила повторно. По данным пресс-службы регионального УМВД, молодого человека за рулем Ауди уже лишали прав за пьяную езду. Теперь ему грозит уголовная ответственность по ст.264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость". Наказание - штраф до 300 тысяч рублей, либо до 400 часов обязательных работ, либо до 2 лет принудительных работ, либо до 2 лет лишения свободы.

Напомним, что за однократное вождение в пьяном виде грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до 2 лет.