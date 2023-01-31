Холодную воду и свет отключат в домах Липецка 1 февраля

В Липецке отключат свет и воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду 1 февраля в Липецке отключат свет и холодную воду. С 9 утра до 5 часов вечера без электроэнергии останутся жители улиц Базарная, 1а, 3/3, 3/4, 3/7, 3а; Карла Маркса; Октябрьская, 1, 1а, 3; Липовская, 2, 2а, 4, 4/2, 4/3, 6, 7/2; Семашко; Хмельницкого, 1-4, 3а, 6; площадь Петра Великого, 4а, 5; проспект Победы, 94а, 96. Подробности в Россети Центр по телефону 8-800-220-02-20.

С 10 утра до окончания ремонтных работ холодную воду отключат по улице Елецкая, 8а, а также в частном секторе: улицы Павлова, Лескова, 9 января, Елецкая. Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут к дому №8а по Елецкой. Дополнительная информация в диспетчерской компании по телефонам: *175, 236-175.