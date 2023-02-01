43-летняя женщина за рулем Ниссана пострадала в ДТП с грузовиком в Липецке Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Во вторник 31 января в Липецком районе в ДТП с КамАЗом пострадала женщина. Авария произошла около 11 часов дня на подъездной дороге от М-4 Дон к Липецку. Там столкнулись грузовик и Ниссан. Травмы получила 43-летняя женщина за рулем иномарки. Она в больнице. Проводится расследование.

В областном центре на улице Коммунистической 31-летняя водитель Шевроле сбила 65-летнюю пенсионерку. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, несчастную госпитализировали. А на улице Терешковой столкнулись Лада Приора и Хендай. Травмы получил 53-летний мужчина за рулем отечественной машины.

Напомним, что в выходные автоинспекторы поймали 38 пьяных водителей. Одному из них грозит уголовное наказание, так как он сел за руль в нетрезвом виде повторно. Еще двоих задержали по наводке бдительных липчан.