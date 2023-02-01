Гараж и Ниссан сгорели в районе 3-его участка ЛТЗ в Липецке

Гараж с Ниссаном сгорели в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник 31 января в Липецке сгорел гараж с машиной. Пожар случился в районе 3-его участка ЛТЗ по улице Панфилова. Там вспыхнул гараж с металлической крышей, внутри которого стоял Ниссан. На месте происшествия работали 2 спасательных расчета. Пламя уничтожило кровлю строения, внутреннюю отделку на площади 8 кв.м. и иномарку. Пожарным удалось спасти от огня рядом стоящий дом.

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