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НовостиОбщество1 февраля 2023 7:54

Облачность помешает увидеть невооруженным глазом зеленую комету C/2022 E3 в небе над Липецком

В последний раз небесное тело пролетало мимо Земли 50 тысяч лет назад
Василиса РОЖКОВА
Фото: Московский планетарий

Фото: Московский планетарий

Фото: с сайта

В ночь с 1 на 2 февраля редкая зеленая комета C/2022 E3 будет пролетать мимо Земли на максимально близком расстоянии. По прогнозам гидрометцентра Липецка, в первые дни февраля в областном центре ожидают небольшой снег и облачное небо. Такая погода может помешать липчанам увидеть небесное тело невооруженным глазом.

Чтобы найти C/2022 E3 на ночном небе, нужно ориентировать на созвездия Большой и Малой Медведицы – между ними проходит путь кометы.

Кстати, если смотреть на астрономическое явление без телескопа, оно покажется серо-белой туманностью. Зеленый цвет виден только через мощный аппарат.

Лучшее время для наблюдения за кометой – перед рассветом. В это время растущая луна не помешает отследить C/2022 E3 на небе. Еще одно время предлагает липчанам пресс-служба регионального правительства– 8-10 вечера, когда она будет находиться прямо над головой.

Комету открыли в марте прошлого года. Ученые полагают, что в последний раз она пролетала мимо нашей планеты около 50 тысяч лет назад.