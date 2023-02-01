В Липецке 40% мужчин готовы уйти в декрет вместо жены Фото: Архив "КП"

Около 40% мужчин в Липецке согласились бы уйти в декрет вместо жены. В прошлом году в каждой шестой компании оформляли отпуск по уходу за ребенком для сотрудников сильного пола, сообщает пресс-служба сервиса SuperJob. Эксперты опросили 1 600 трудоустроенных мужчин в браке и планирующих детей, а также 1 000 работодателей со всей страны.

Так, 34% липчан категорически не согласны уйти с работы, чтобы присматривать за ребенком. Еще 26% скорее исключают такую возможность. Они считают, что смогут заработать больше денег, чем супруга. Да и традиционный уклад семьи им ближе. При этом 24% липецких мужчин однозначно готовы уйти в декрет, а еще 16% - могли бы, если это выгоднее для семьи.

Кстати, за 3 года количество отцов, которые не согласны променять работу на уход за младенцем, выросло на 4%.