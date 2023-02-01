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НовостиПроисшествия1 февраля 2023 9:35

Вода забила из-под земли и залила дорогу на улице Папина в Липецке

Машины «плывут» по проезжей части
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Вода забила из-под земли и залила дорогу по улице Папина в Липецке

Вода забила из-под земли и залила дорогу по улице Папина в Липецке

Фото: кадр с камеры видеонаблюдения

В среду 1 февраля в Липецке на улице Папина произошла коммунальная авария. В районе дома №13 произошла утечка. Вода вышла на поверхность и залила дорогу. Машины, можно сказать, «плывут» по подтопленному участку проезжей части.

Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе РВК-Липецк, на месте происшествия уже работает бригада. Специалисты обследовали водовод диаметром 300 мм, установили точное место и характер повреждения. В компании устанавливают, в каких домах придется отключить воду. Список адресов опубликуют чуть позже.

- Специалисты приступят к восстановительным мероприятиям в ближайшее время, сразу после согласования земляных работ представителями сторонних ресурсоснабжающих организаций, - прокомментировали в пресс-службе РВК-Липецк.