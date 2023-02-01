Выплаты материнского капитала и детских пособий в Липецке увеличили на 11,9% с 1 февраля Фото: Юлия КЛЮЕВА

С 1 февраля в Липецкой области выплаты материнского капитала и детских пособий увеличили на 11,9%. Индексацию провели в каждом регионе России. По маткапиталу на первого ребенка теперь будут выплачивать 587 тысяч рублей, а на второго – 775,6 тысяч. Если до 1 февраля семья не успела полностью потратить сумму выплаты, размер оставшейся части капитала также поднимут.

Липчанки смогут получить от Социального фонда единовременное пособие при рождении ребенка в 23 011 рублей. Во время декрета на 140 дней максимальная господдержка по беременности составит 383 179 рублей. Минимальная сумма выплат по уходу за ребенком до полутора лет выросла до 8 591 рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Кроме того, ежемесячную денежную выплату подняли инвалидам, ветеранам, Героям СССР и России, Героям Соцтруда, людям, подвергшимся радиации. В Липецкой области увеличенные пособия получат более 150 тысяч жителей.