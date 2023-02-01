В Липецке осудят мужчину, который до смерти избил соседа тростью во время попойки

В Липецке будут судить мужчину, который до смерти избил соседа тростью Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке будут судить 49-летнего мужчину, который до смерти избил соседа тростью. Его обвиняют в совершении преступления по ч.4 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Липчанину грозит до 15 лет тюрьмы.

Следствие установило, что утром 10 мая двое мужчин выпивали в доме по улице 15 микрорайон. Приятели поссорились, и хозяин квартиры начал бить 49-летнего гостя кулаками и ногами, а после добил тростью. Несчастный скончался. Все это происходило на глазах у жены обвиняемого.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, липчанин признал вину частично. Он утверждает, что то была самооборона. Но доказательства говорят об обратном. Так, сосед не мог сопротивляться, так как его правая рука была в бандаже из-за травмы. Судмедэксперты выявили на его теле следы от 52 ударов. Уголовное дело направили в суд.