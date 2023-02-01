Цены на продукты в Липецкой области за год выросли на 9,95% Фото: Василиса РОЖКОВА

По сообщению Липецкстата, за год цены на продукты в регионе выросли на 9,95%. В конце 2022 года продовольственные товары подорожали на 0,45%. Больше всего в Липецкой области поднялась стоимость овощей и фруктов – на 6%. Яйца, полуфабрикаты, хлеб, сыр, чай, сливочное масло, овощные и мясные консервы – 1-2%.

Сахар, напротив, подешевел на 6%. Цена снизилась на макароны, крупы, маргарин, муку и безалкогольные напитки – 2-4%, подсолнечное масло и фруктово-ягодные консервы – 1%. Также дешевле на 1% стало мясо – говядина, свинина и курица.

Напомним, с 1 февраля размеры материнского капитала и детских пособий подняли на 11,9%. После рождения первого ребенка липчанки смогут получить 587 тысяч рублей, а второго – 775,6 тысяч.