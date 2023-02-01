Новое отделение почты открылось на Елецком в Липецке

В Липецке открыли новое почтовое отделение Фото: Пресс-служба УФПС Липецкой области

В Липецке 1 февраля в микрорайоне «Елецкий» на улице Хренникова, 4 открылось новое отделение почты. Офис работает ежедневно и без перерывов. По будням липчан ждут с 8 утра до 8 вечера, а по выходным – с 9 утра до 6 вечера. В штат взяли четырех операторов и двух почтальонов. Посетителей обслуживают в трех окнах.

Клиентам доступна безналичная оплата услуг. В отделении можно купить марки, открытки и конверты. Кроме отправки и получения писем, на почте помогут с оплатой коммуналки, штрафов, налогов и оформлением страховки.

Чтобы не стоять в очереди, в мобильном приложении Почты России можно заранее забронировать время обслуживания, сообщает пресс-служба регионального УФПС.