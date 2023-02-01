Без холодной воды остались 16 улиц Липецка из-за утечки на Папина Фото: кадр с камеры видеонаблюдения

В Липецке из-за утечки на улице Папина, где вода залила дорогу, на 16 улицах отключили холодную воду. Краны пересохли по адресам: Папина, 1а-в, 2, 2 ст.2, 2 ст. 1, 2/1, 2в, 4-9, 4а, 11а, 13, 15, 17, 17а, 17б, 19, 19б; Доватора; Юных Натуралистов, 1, 3, 5, 5/1, 5/2, 7, 7а, 9а, 9, 11, 11а, 13, 15; Перова, Биологическая, Урожайная, Мирная, Союзная, Богдана Хмельницкого, Айвазовского, Крайняя, Индустриальная, переулок Балакирева, Ульяны Громовой, площадь Победы, 6; переулок Яблочкина.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут к дому №12А по улице Юных Натуралистов. Ремонтные работы планируют завершить вечером. Примерно к 20.00 в домах липчан вновь появится вода.

Подробности можно узнать в диспетчерской по телефонам: 175 и 236-175.