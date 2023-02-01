В Липецке слесарь автомастерской тайно продал Фольксваген клиентки Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке слесарь автомастерской продал машину клиента. С заявлением в полицию обратилась 41-летняя женщина.

По ее словам, в апреле прошлого года она отдала свой Фольксваген в ремонт. Осенью ей позвонил неизвестный и попросил передать документы на автомобиль, который он якобы купил у мастера. Липчанка приехала в автомастерскую, но ни иномарки, ни слесаря там не было.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний местный житель. Он оформил подложный договор и продал Фольксваген. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ "Мошенничество". Максимальное наказание - до 5 лет лишения свободы.

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