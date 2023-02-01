В Липецке с площади Петра Великого убирают новогодние гирлянды, живые ели и световой шатер

Новогодние украшения в городе снимут до 10 февраля Фото: Василиса РОЖКОВА

В эту среду, 1 февраля, на площади Петра в Липецке убирают новогодние гирлянды, живые ели и световой шатер. После рабочие начнут демонтировать главное праздничное дерево. Фигуры Чеширского кота и Белого кролика отвезут на склад в последнюю очередь.

Также специалисты снимают игрушки с праздничные елки на Соборной площади. Далее подрядчик поедет разбирать новогодние деревья возле «Звездного», ОЦКНТиК, на площадях Константиновой и Клименкова. Все украшения с улиц города снимут до 10 февраля, сообщает пресс-служба мэрии. Они будут храниться на складах «Липецкгорсвета» до следующего Нового года.

Напомним, к Новому году 2023 в Липецке иллюминацию включали поочередно. Первые огни засияли в городе 7 декабря возле Комсомольского пруда. Новых гирлянд и игрушек к праздникам не закупали. Областной центр преображали с помощью украшений предыдущих лет.