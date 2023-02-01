Главный архивист Липецка Светлана Яблоновская покидает свой пост Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Главный архивист Липецка Светлана Яблоновская решила оставить работу. Она пришла в архивный отдел администрации Липецка в 1996 году, когда тот только открылся. А в 2016 году Светлана Яблоновская возглавила уже архивное управление.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, под ее руководством ведомство поставило перед собой задачу – быть удобным и полезным для липчан, оперативнее выдавать архивные справки, выписки и копии документов. Так, срок исполнения запроса был сокращен с 30 до 20 дней.

По инициативе главного архивиста создали личный фонд известных людей и Почетных граждан Липецка. Она проводила исторические, образовательные и патриотические квесты для молодежи. Под ее руководством управление запустило акцию «Ночь в архиве». Начали проводиться выездные и стационарные школьные уроки мужества.