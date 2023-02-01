В Липецкой области изменили работу автобусных маршрутов №141 и №236 Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области изменили работу маршрутов №141 «Липецк – Плеханово» и №236 «Грязи – Бутырки – Липецк». Автобусы №236 вновь едут через село Головщино. От автостанции в Грязях они теперь стартуют в 15.30, а не в 15.00, сообщили в в пресс-службе регионального управления дорог и транспорта. Также добавили рейс, который отправляется из Грязей в 11.00, а от автостанции «Сокол» в Липецке в 12.50.

Маршрут №141 идет до села Плеханово. Из Липецка автобусы выезжают в 5.20. В 5.50 - из села. Напомним, что ранее транспорт отъезжал в 5.40 из Головщино. Также рейс из Липецка на 10.15 перестал заезжать к церкви в Головщино. Автобусы вновь едут из Липецка в 12.20 до села Головщино по будням, но не заезжая на улицу Школьная и в село Бутырки, а также до Плеханово по выходным.