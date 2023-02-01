Курьер мошенников забрал у пенсионерки под Липецком сто тысяч рублей, но не смог уехать из-за такси Фото: принтскрин видео.

В Липецкой области задержали курьера мошенников, который не смог вовремя скрыться из-за такси. В полицию обратилась 75-летняя жительница одного из сел Грязинского района. Ей позвонил якобы сотрудник органов и сообщил, что родственник устроил ДТП. Чтобы спасти близкого от уголовной ответственности, пенсионерка отдала пришедшему курьеру 100 тысяч рублей. Но потом поняла, что ее обманули.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, ориентировку на злодея разослали всем нарядам полиции в районе. Экипаж ДПС увидел подходящего под описание мужчину на дороге возле села. Им оказался 26-летний житель Ростовской области. В кармане его куртки нашли 100 тысяч.

Мужчина объяснил, что специально приехал в регион для криминального заработка. Он должен был забирать деньги и переводить их работодателям, оставляя себе несколько процентов. После встречи с пенсионеркой он не смог быстро вызвать такси, поэтому вышел к трассе поймать попутку.

Оказалось, что это далеко не дебют афериста. Он забрал у других липецких женщин около 322 тыс. рублей. На ростовчанина завели уголовное дело по ст.159 УК РФ "Мошенничество". Его заключили под стражу.