Холодную воду отключат на 15 улицах Липецка в четверг 2 февраля

В Липецке отключат холодную воду и свет Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг 2 февраля некоторые жители Липецка останутся без света и воды. С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по улицам Гагарина, 55/4, 61А, 59, 57; Семашко, 68, Липовская, 1; 40 лет Октября, 3-6, 10а, 11, 13, 15, 19а, 21, 21а, 21б, 23, 23а, 23б, 25, 27, 29, 29а, 31, 31б, 33, 33а, 33б, 33в, 35, 37, 37а, 39, 41, 43, Смыслова, 3, 4; площадь Константиновой, 1-7.

На этот же период времени краны пересохнут по улицам Герцена, 15; 3 Сентября, 5, 26; Флерова, 1, 15; 30 лет ВЛКСМ, владение 2, 2а, 2 а/1, ст. 2 а, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27; Никитина, 14, 16; Чехова, 2а, 10; Волгоградская, 35г, 35г владение 1, 35г владение 2-5, 41а, 43, а также в частном секторе: улицы 2-ая Воронежская, Чехова.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: 3 Сентября, 26; Семашко, 68; 40 лет Октября, 39. Дополнительная информация по телефонам: *175, 236-175

Без электроэнергии останутся жители Сырского Рудника по улице Ангарская, 1, 1а, 1в, 1г, 2а. Света не будет с 9 утра до 5 часов вечера. Подробности в Россети Центр по телефону 8-800-220-0220.

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