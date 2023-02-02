Хоккейный клуб «Липецк» одержал волевую победу над фарм-клубом воронежского «Бурана»

2 февраля наши парни проведут повторный домашний матч с «Протоном». Начало в 18:30. Фото со страницы МХК "Липецк" в VK.

Минувшим вечером в рамках регулярного чемпионата НМХЛ в Липецке местный хоккейный клуб принимал нововоронежский «Протон». Проиграв первый период (0:1), хозяева «Звездного» преобразились во втором. Да и в третьем продолжили гнуть свою линию. По разу фарм-клуб воронежского «Бурана» огорчили – Егор Мазалов (33-я, 1:1), Станислав Ахаян (43-я, 2:1) и Данил Зубаков (47-я, 3:1). Итог – 3:2 в пользу липчан.

После вчерашнего игрового дня на «Востоке» «Тамбов» с 51 очком продолжает единолично лидировать. Далее идут кирово-чепецкая «Олимпия» и «ЭкоНива-Бобров» (по 47). У «Липецка» 28 очков и девятое промежуточное место. Теперь сегодня, 2 февраля, наши парни проведут повторный домашний матч с «Протоном». Начало в 18:30.