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НовостиСпорт1 февраля 2023 22:21

Липецкие спортсменки завоевали четыре медали на всероссийских соревнованиях по вольной борьбе

Турнир прошел в Гатчине
Алексей СЕРГУНИН
Бронзовую медаль завоевала Ева Бунеева (справа). Фото из телеграм-канала Спорт48.

Бронзовую медаль завоевала Ева Бунеева (справа). Фото из телеграм-канала Спорт48.

В схватках в рамках «Ленинградской снежинки» среди девушек до 16 лет приняли участие около ста спортсменок из Москвы, Санкт-Петербурга, республик Коми, Карелии, Башкортостана, Крыма, Московской, Тульской, Липецкой, Мурманской и Ленинградской областей.

Наш регион представляли воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва № 9 Липецка. В активе липчанок три первых места. В своих весовых категориях победили Карина Хусанбаева, Анастасия Сипина и Алиса Онищук. Бронзовую медаль завоевала Ева Бунеева. Тренируются девушки под руководством Николая Овчинникова.