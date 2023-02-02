21-летняя пассажирка пострадала в ДТП с Хендай и Опелем в Липецке

ДТП на улице Октябрьской в Липецке Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В среду 1 февраля в центре Липецка столкнулись Хендай и Опель. Авария произошла в час дня на улице Октябрьской. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, травмы получила 21-летняя пассажирка первой иномарки. Медики оказали ей помощь и отпустили домой. Проводится расследование.

Всего за сутки автоинспекторы выявили 2 356 случаев нарушений Правил дорожного движения. Так, 6 человек сели за руль в нетрезвом состоянии. Еще 80 не пристегнулись. Водители 2 100 раз превысили скорость, выехали на встречную полосу и припарковались в неположенном месте.

Липчан просят быть внимательнее за рулем и строго соблюдать ПДД. Помните, что от этого зависит не только ваше здоровье, но и жизни других людей.