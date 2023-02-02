Соцопрос: большинство россиян хочет получать не меньше 50 тысяч

Опубликованы результаты соответствующего опроса среди совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек.

В ходе всероссийского опроса, проведенного банком «Открытие» и «Росгосстрахом», россияне оценили уровень желаемых доходов в 2023 году. Выяснилось: 17% хотели бы иметь ежемесячно 30-50 тысяч рублей, 42% - 50-100 тысяч, 22% - 100-150 тысяч, 8% - 150-200 тысяч и еще 8% - более 200 тысяч. И лишь для 2% будет достаточно зарабатывать менее 30 тысяч рублей в месяц.

Примечательно, что реальный уровень доходов соответствует желаемому только у 14% респондентов.

Из тех, кто говорил о новых источниках дохода в 2022 году, 35% сообщили о подработках, 12% о появлении доходов от банковского вклада или накопительного счета, 6% заработали на инвестициях в ценные бумаги.

У 52% опрошенных новых источников дохода за последний год не возникло – среди них больше всего жителей Южного федерального округа. Почти у двух третей опрошенных (64%) не изменился за последний год и профессиональный статус. Лишь 17% респондентов за последний год сменили работу, потеряли - 9%.