Под Липецком два месяца ищут пропавшего мужчину в камуфляжном костюме

В Липецкой области пропал мужчина Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецкой области два месяца ищут мужчину. 41-летний Батурин Алексей Викторович пропал 2 декабря 2022 года в деревне Ивановка Тербунского района. Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», до сих пор о его местонахождении ничего не известно.

Приметы: рост 180 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза зеленые.

Был одет: предположительно, зеленый камуфляжный костюм, кроссовки.

Просьба ко всем, кто видел Алексея Батурина или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 8-800-700-54-52 - волонтеры или «112».

Напомним, что продолжают искать 13-летних подростков, которые пропали 1 февраля в Липецке. Тимур Хачиров ушел из дома по улице 9 микрорайон, а Игорь Мальков пропал в районе улицы Авиационной.