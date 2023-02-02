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НовостиПроисшествия2 февраля 2023 13:54

Бывший муж из мести выложил в соцсети порнографические фото и видео с супругой в Липецке

Негодяю грозит до 2 до 6 лет тюрьмы
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Прокурор утвердил обвинительное заключение и направил уголовное дело в суд

Прокурор утвердил обвинительное заключение и направил уголовное дело в суд

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке будут судить 40-летнего мужчину за распространение порнографии в интернете. Липчанин решил отомстить бывшей жене за расставание и опубликовал в социальной сети интимные фото и видео с ее участием. Подлец втайне от супруги собирал пикантный материал, пока они были вместе.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, на липчанина завели уголовное дело по п. «б» ч.3 ст.242 УК РФ - распространение порнографических материалов с использованием средств массовой информации , включая сеть Интернет. Ему грозит от 2 до 6 лет тюрьмы с лишением права заниматься определенной деятельностью до 15 лет.

Прокурор Советского района Липецка утвердил обвинительное заключение и направил уголовное дело в суд. Там определят, какое наказание заслужил негодяй.