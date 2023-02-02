Разбитое вандалом «Сердце» в селе под Липецком починили

Фото из телеграм-канала главы администрации Воловского района Никиты Соловьева Фото: с сайта

В селе Волово Липецкой области починили разбитое вандалом «Сердце» в Парке Победы. Об этом в телеграмм-канале сообщил глава администрации района Никита Соловьев. Полиция просмотрела запись с камер видеонаблюдения и поймала вандала. Нарушителю пришлось полностью возместить ущерб. Теперь местные жители снова могут любоваться обновленным арт-объектом.

Напомним, композицию сломал 26-летний парень из Курской области в ночь с 28 на 29 декабря. Он прогуливался по парку со своей девушкой. Потом влюбленные начали ссориться из-за спиртного. Подруга вылила алкоголь на землю, а разгневанный спутник решил отыграться на «Сердце». Ущерб оценили в 120 тысяч рублей.