В Липецкой области ввели муниципальные округа

Депутаты облсовета внесли поправки в Устав Липецкой области Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот четверг, 2 февраля, на сессии облсовета депутаты внесли поправки в Устав Липецкой области. К городским округам, муниципальным районам, городским и сельским поселениям добавили муниципальные округа. Ими будет руководить администрация и совет, который выберут местные жители. То есть сельсоветы упразднят, а районы станут муниципальными округами с единым бюджетом.

Депутаты Измалковского, Добровского, Воловского и Становлянского районов уже решили выдвинуть законодательную инициативу, чтобы создать муниципальные округа, сообщает пресс-служба облсовета. Районы сами решают, воспользоваться новой возможностью или нет, заявила на сессии депутат Лариса Ксенофонтова.

Также на сегодняшней сессии депутаты одобрили концессию на строительство экотехнопарка. На проект потратят 2,6 миллиарда рублей. Весь мусор планируют сортировать, 50% – отправлять на утилизацию, 15% – перерабатывать.