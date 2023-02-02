Холодную воду отключат на 7 улицах Липецка 3 февраля

В Липецке отключат холодную воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу 3 февраля на 7 улицах в Липецке отключат холодную воду. Причина тому - ремонтные работы на сетях. Советуем заранее запастись питьевой водой.

С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут по улицам Ворошилова, 1, 3; Первомайская, 57; Коммунальная, 3, 4; Московская, 85, 87, 89, 91, 99, 101, 103, 105; Полиграфическая, 4, 6, 8, 8а, 10, 12; проезд Кувшинова, 1, 6. На этот же период времени без воды останутся жители села Косыревка по улице

По данным пресс-службы РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: улицы Ворошилова, 3; Московская, 91; Новая, 20.

После окончания работ вода может быть мутной. Более подробную информацию об отключениях липчане могут узнать в диспетчерской компании по телефонам: *175, 236-175.