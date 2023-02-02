Липчане Роман Чумаков и Григорий Чермошенцев выиграли всероссийские соревнования по киокусинкай

Воспитанники спортивной школы №1 Ельца 11 раз поднимались на пьедестал почета. Фото из телеграм-канала Спорт48.

В соревнованиях «Moscow Open» приняли участие более 500 спортсменов из 26 регионов страны. Липецкую область на соревнованиях представили сборная ЛРОО «Федерация киокусинкай», а именно воспитанники спортивной школы №1 Ельца. В активе наших земляков 11 медалей, две из которых – золотые.

Первые места заняли Роман Чумаков (юноши 14-15 лет, свыше 65 кг) и Григорий Чермошенцев (юноши 14-15 лет, до 45 кг).

Вторыми финишировали - Александр Сотников (юниоры 16-17 лет, до 75 кг), Елизавета Асланова (девушки 14-15 лет, до 55 кг), Владислав Дмитриев (юноши 12-13 лет, до 40 кг), Олеся Шевченко (девушки 12-13 лет, до 45 кг) и Евгения Гнездилова (девочки 10-11 лет, до 45 кг).

Бронзовыми призерами стали - Егор Стукалов (юниоры 16-17 лет, до 60 кг), Владислав Белоусов (юноши 12-13 лет, до 45 кг), Богдан Страхов (юноши 12-13 лет, до 55 кг) и Маргарита Сотникова (девочки 10-11 лет, до 45 кг).

Тренируются спортсмены под руководством Сергея Чермошенцева, Евгения Лаврищева и Станислава Семянникова.