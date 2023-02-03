В пожаре в маникюрном салоне в Липецке сгорели вещи и отделка на площади 10 квадратных метров Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В четверг 2 февраля в маникюрном салоне в Липецке вспыхнул пожар. Студия ногтевого сервиса располагается на цокольном этаже 17-этажного дома по проспекту Победы. На месте происшествия работали 5 спасательных расчетов. Никто из людей не пострадал. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, огонь повредил внутреннюю отделку помещения и вещи на площади 10 кв.м.

Вечером в областной больнице на улице Московской в Липецке произошло короткое замыкание. Это случилось в отделении нефрологии. На вызов приехали 9 спасательных отделений. К счастью, неполадки с электропроводкой не привели к пожару. Обошлось без открытого огня.

Ночью в селе Терновое Липецкого района вспыхнул жилой кирпичный дом. С пламенем боролись 5 пожарных расчетов. Увы, сгорела крыша на площади 60 кв.м. и внутренняя отделка.