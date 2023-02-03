Спасатели сняли с подоконника многоэтажки 3-летнюю девочку, которую оставили одну дома в Липецке Фото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

В четверг 2 февраля соседи заметили девочку, которая долгое время стояла на подоконнике у открытого окна в квартире первого этажа в Липецке. Они позвонили в службу спасения «112». К дому по улице Космонавтов стянулись спасатели, скорая помощь и представитель комиссии по делам несовершеннолетних.

Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, 3-летняя малышка находилась в квартире одна. Жильцы позвонили ее отцу – он обещал подъехать. Его ждали больше часа, но он так и не объявился.

Тогда спасатели достали ребенка через окно и передали медикам. Ее отвезли в больницу. Там юную липчанку обследуют.

Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно.