В Липецке росгвардейцы поймали домушника и мужчину в розыске Фото: Предоставлено Росгвардией

В Липецке росгвардейцы задержали домушника и мужчину в розыске. Из дежурной части УМВД поступило сообщение, что кто-то проник в дом по улице Черняховского. На место происшествия прибыл патрульный экипаж Росгвардии. Они задержали злодея и передали его полиции.

Когда сотрудники органов вернулись на территорию патрулирования, они обратили внимание на подозрительного незнакомца. Как сообщили в пресс-службе региональной Росгвардии, он оказался в розыске за совершение преступления по ч.1 ст.314 УК РФ «Злостное уклонение лица, осужденного к ограничению свободы, от отбывания наказания». Скрывающегося от правосудия мужчину доставили в отдел полиции.

Напомним, что в областном центре нашли 13-летних подростков, которые пропали 1 февраля. Их жизням и здоровью ничего не угрожает. Подробности здесь.