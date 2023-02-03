В Липецке в гимназии №69 двум погибшим участникам СВО открыли мемориальные доски Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В эту пятницу, 3 февраля, в гимназии №69 почтили память двух бывших выпускников – погибших в ходе специальной военной операции. В честь Романа Попова и Андрея Лобкиса поставили мемориальные доски.

Роман Попов родился 31 декабря 1980 года. Ушел добровольцем в августе прошлого года. 3 октября погиб в бою в Красно-Лиманском районе ДНР. Романа посмертно наградили орденом Мужества.

Андрея Лобкиса призвали на службу в зону СВО во время частичной мобилизации. Погиб 12 ноября под Макеевкой в возрасте 33 лет.

На церемонию пришли возложить цветы родители, друзья учителя и ученики школы. Памятные доски открыли мэр Липецка Евгения Уваркина и главный федеральный инспектор по региону Олег Снежков.