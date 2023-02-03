Перед Масленицей в Липецке объявили конкурс на лучшее чучело Фото: Юлия КЛЮЕВА

Перед Масленицей в Липецке ДК «Рудничный» объявил конкурс на лучшее чучело. Всех желающих приглашают поучаствовать в соревновании и сделать собственную масленичную куклу. Заявки принимают до 19 февраля, сообщает пресс-служба мэрии.

Участникам предлагают три номинации:

– смастерить «Великана» от полутора метров и выше;

– выбрать «Золотую середину», кукла от 50 сантиметров до 1,5 метров;

– изготовить «Малышку» от 20 до 50 сантиметров.

Напомним, что масленичная неделя начнется 20 февраля. А 26 числа липчан ждут народные гуляния. По традиции, провожают зиму и встречают весну, сжигая масленичную куклу.

Лучшие работы представят на празднике перед домом культуры. За подробной информацией обращайтесь по номеру: 40-02-08.