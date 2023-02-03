Очистные в районе ЛТЗ Липецка обновят за 4 миллиарда к концу 2024 года

В Липецке модернизируют очистные сооружения Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке выбрали концессионера, который модернизирует очистные в районе ЛТЗ. Победителем конкурса стал РВК-Липецк. Общая стоимость работ – более 4 миллиардов рублей. Причем 2,4 миллиарда – средства инвестора. Еще 1,6 миллиард на обновление МУП «Липецкая станция аэрации» выделят из Фонда национального благосостояния.

Комплекс переработки осадка сточных вод построят за 1,1 миллиард рублей. Его планируют возвести к концу 2024 года. Благодаря этому в районе Тракторостроителей перестанет дурно пахнуть, так как снизится концентрация выбросов, а также влажность и объем свежеобразующегося осадка сточных вод.

На систему аэрации и перемешивания аэротенков уйдет 570 миллионов рублей. За 200 миллионов наладят систему газоочистки.

- Благодаря реализации проекта в ближайшие 5 лет в Липецке будет существенно улучшена экологическая обстановка, полностью решится проблема неприятных запахов, исходящих от сточных вод, - отметили в пресс-службе мэрии.