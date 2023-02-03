Холодную воду отключат в центре Липецка и в частном секторе 4 февраля

В субботу в Липецке отключат холодную воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу 4 февраля в некоторых домах Липецка отключат холодную воду. Все из-за плановых ремонтных работ на сетях.

С 10 утра до 8 часов вечера без воды останутся жители центра города по улицам Ворошилова, 1, 3; Первомайская, 57; Коммунальная, 3, 4. На этот же период времени краны пересохнут в частном секторе по улицам Одесская, Станционная, Совхозная, проезд Цветочный.

По данным пресс-службы РВК-Липецк, воду подвезут по заявкам потребителей, а также к дому №3 по улице Ворошилова. После окончания работ вода может быть мутной некоторое время. Липчанам приносят извинения за неудобства и просят с пониманием отнестись к ситуации. Подробности в диспетчерской компании по телефонам: 175 и 236-175.