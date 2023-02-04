Липецкие хоккеисты крупно проиграли нововоронежскому «Протону»

Теперь 14 и 15 февраля наши парни проведут два матча в Курске с «Соколом». Начало обеих встреч в 18:30. Фото со страницы МХК "Липецк" в VK.

В рамках регулярного чемпионата НМХЛ в Липецке местный хоккейный клуб провел повторный матч с нововоронежским «Протоном». Если в первой встрече хозяевам «Звездного» удалось встрепенуться после неудачного начала (0:1 превратили в итоговые 3:2), то на сей раз перевес гостей был безоговорочным. Единственный гол фарм-клуб воронежского «Бурана» пропустил на 46-й минуте при счете 5:0 – отличился Арсений Лащенов. Итог – 6:1 в пользу «Протона».

После вчерашнего игрового дня на «Востоке» «Тамбов» с 51 очком продолжает единолично лидировать. Далее идут кирово-чепецкая «Олимпия» и «ЭкоНива-Бобров» (по 49). У «Липецка» 28 очков и девятое промежуточное место. Теперь 14 и 15 февраля наши парни проведут два матча в Курске с «Соколом». Начало обеих встреч в 18:30.