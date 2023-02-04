Питьевую воду отключат в районе улицы Московская и на Сырском Руднике в Липецке 5 февраля

В Липецке вновь отключат холодную воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В воскресенье 5 февраля питьевую воду отключат на Сырском Руднике и в районе улицы Московская. Специалисты продолжают ремонтировать сети.

С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут в доме №2 по Прудной, а также в частном секторе: улицы Рябиновая, Минская, Солнечная, Городовикова, Жактовская, Ударников, Поселковая, Смирнова, Паровозная, Прудная, переулок Узорный.

На этот же период времени без холодной воды останутся жители улиц Бехтеева, 1, 9; Московская, 30, 30ст1, 30ст2, 30ст4, 30к3, 30к4, 30к5, 30г/1, 30Бст1, 30Бст2, 30/3а, 28, 30е - Диализный центр, 30а, 30б, ст30г, 30д, 34ст1, 34ст1, ст34, 34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 34/6.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: Прудная 2; Бехтеева, 1. Подробности по телефонам: 175 и 236-175.