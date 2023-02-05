Липецкий ЛКС разгромил саратовскую «Волгу»

ЛКС завершил выступление в западной конференции на втором месте с 43 очками. Фото со страницы МФК ЛКС в VK.

Накануне, 4 февраля, в очередном туре чемпионата России в высшей лиге по мини-футболу ЛКС липецкий ЛКС на своей площадке принимал саратовскую «Волгу». Гости дважды выходили вперед (2:1 и 3:2), но в итоге не смогли избежать разгрома. Хет-трик оформил Олег Кручинин, дубль на счету Ильи Андреева, по разу «Волгу» огорчили - Исмаил Гибадуллин, Виктор Сосковец, Елисей Елисеев и Фидан Низамутдинов. Итог - 9:3 в пользу ЛКС. Кстати, победный гол во второй встрече кряду провел Елисеев – он нанес решающий удар туром ранее в ворота нижегородского «Нормана».

- Нервная игра, - отметил наставник ЛКС Темур Алекберов. - Много говорили и акцентировали внимание на том, что нужно дорабатывать. Неважно, что у соперника нет турнирной мотивации. Ребята приехали и хотят победить команду, которая находится наверху. В первом тайме плохо отрабатывали в обороне, отсюда и пропущенные мячи, и нервозность. Мы были обязаны вести эту игру, но, к сожалению, в первом тайме мы её выпустили. Соперник пользовался своими сильными сторонами. Они мощные, бегут, стараются выигрывать единоборства. Во втором тайме забили очень нужные мячи, игру немного успокоили и тогда преимущество в мастерстве смогли реализовать. Похожий матч был с «Зарёй», включили обороты, когда уже начали проигрывать. Скорость, на которой ты можешь играть, а соперник нет, нужно включать сразу. Дисциплина и игра в обороне должны быть сразу, а не после того, как мы начинаем проигрывать. Здорово, что отреагировали. Но хочется не попадать в такие ситуации, чтобы концентрация была с первых минут. А не подвешивать результат в матче, где нам нужно побеждать, а сопернику необязательно.

Таким образом, ЛКС завершил выступление в западной конференции на втором месте с 43 очками. Первым финишировал столичный «КПРФ-2» (48). Расписание плей-офф станет известно позднее.