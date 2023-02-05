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НовостиСпорт4 февраля 2023 21:48

Липчанка Ульяна Комаревцева завоевала серебро на первенстве ЦФО по художественной гимнастике

Турнир финишировал в подмосковном Раменском
Алексей СЕРГУНИН
Ульяна Комаревцева. Фото из телеграм-канала Спорт48.

Ульяна Комаревцева. Фото из телеграм-канала Спорт48.

Соревнования проходили на базе спортивного комплекса «Борисоглебский» и собрали более 400 гимнасток со всего ЦФО. Наш регион на турнире представили воспитанницы областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва и спортивной школы №1 Липецка.

Спортсменка ОК СШОР Ульяна Комаревцева выступала по программе КМС среди юниорок 2008-10 г.р. Гимнастка стала второй в многоборье. У нее заняв первое место в упражнении с мячом, второе - в упражнениях с обручем и лентой и третье – в упражнении с булавами. Тренируется Ульяна под руководством Яны Исаковой.