Липчанка Ульяна Комаревцева завоевала серебро на первенстве ЦФО по художественной гимнастике

Ульяна Комаревцева. Фото из телеграм-канала Спорт48.

Соревнования проходили на базе спортивного комплекса «Борисоглебский» и собрали более 400 гимнасток со всего ЦФО. Наш регион на турнире представили воспитанницы областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва и спортивной школы №1 Липецка.

Спортсменка ОК СШОР Ульяна Комаревцева выступала по программе КМС среди юниорок 2008-10 г.р. Гимнастка стала второй в многоборье. У нее заняв первое место в упражнении с мячом, второе - в упражнениях с обручем и лентой и третье – в упражнении с булавами. Тренируется Ульяна под руководством Яны Исаковой.