Алексей Яричин из Липецкой области стал третьим на всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе

Алексей Яричин (справа). Фото из телеграм-канала Спорт48.

В Ижевске проходят первенство России и всероссийские соревнования по пулевой стрельбе. Спортсмены из России и Беларуси разыгрывают призовые места на базе комплексной специализированной спортивной школы олимпийского резерва имени В.В. Лукина.

Бронзовым призёром всероссийских соревнований в упражнении «пистолет малокалиберный стандартный, 25 м, 60 выстрелов» стал воспитанник спортивной школы олимпийского резерва по стрелковым видам спорта Алексей Яричин. Тренируется Алексей под руководством Нели Мининой.