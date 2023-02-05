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НовостиСпорт4 февраля 2023 21:58

Алексей Яричин из Липецкой области стал третьим на всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе

Турнир продолжается в столице Удмуртии
Алексей СЕРГУНИН
Алексей Яричин (справа). Фото из телеграм-канала Спорт48.

Алексей Яричин (справа). Фото из телеграм-канала Спорт48.

В Ижевске проходят первенство России и всероссийские соревнования по пулевой стрельбе. Спортсмены из России и Беларуси разыгрывают призовые места на базе комплексной специализированной спортивной школы олимпийского резерва имени В.В. Лукина.

Бронзовым призёром всероссийских соревнований в упражнении «пистолет малокалиберный стандартный, 25 м, 60 выстрелов» стал воспитанник спортивной школы олимпийского резерва по стрелковым видам спорта Алексей Яричин. Тренируется Алексей под руководством Нели Мининой.