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НовостиПроисшествия5 февраля 2023 6:39

У липчанина украли 50 тысяч рублей и телефон в подъезде собственного дома

Подозреваемого в дерзком ограблении задержали
Анна ГРЕБЕНКИНА
Мужчина лишился 50 тысяч рублей и смартфона.

Мужчина лишился 50 тысяч рублей и смартфона.

Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Жертвой ограбления стал 50-летний горожанин. 5 января он обратился с заявлением в полицию. По словам липчанина, в подъезде дома на него напал преступник. Грабитель действовал внезапно и быстро. Он выхватил из кармана брюк потерпевшего 50 тысяч рублей - часть полученной недавно зарплаты. Затем оттолкнул его, отнял телефон и скрылся.

Как пояснили в региональном УМВД, 25 января сотрудники уголовного розыска и бойцы отряда специального назначения «Гром» задержали подозреваемого. Вместе с приятелем он ехал в автомобиле по одной из улиц города Липецка. 35-летний ранее судимый житель областного центра свою вину не признал.

Правоохранители возбудили уголовное дело по части 2 стати 161 УК РФ «Грабеж». Мужчине грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас его заключили под стражу.