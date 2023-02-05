Жители девяти липецких улиц останутся без воды 6 февраля

Подачу ресурса ограничат с 10:00 до 20:00 Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Жители девяти липецких улиц останутся без воды в понедельник, 6 февраля. В это время РВК будет заниматься ремонтом сетей. Подачу ресурса ограничат с 10:00 до 20:00 по следующим адресам:

- частный сектор: ул. Красная, ул. Арктическая, ул. 20 Партсъезда, ул. Дарвина, ул. Маяковского (подвоз воды - ул. Красная, 30а);

- частный сектор: ул. Гагарина, 135 (подвоз - ул. Гагарина, 135);

- частный сектор: ул. 9 Мая, 2, 4, 6, 4к.1; пр. Мира, 38, 40, 42, 44; ул. Прокатная 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 (подвоз воды - ул. 9 Мая, 4).

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *175, 236-175.

Также 6 февраля жители дома 105 по улице Московской останутся без электроэнергии. Ограничения продлятся восемь часов: с 9:00 до 17:00. Справки по бесплатному круглосуточному номеру контакт-центра «Россети Центр» 8-800-220-0-220.