Липецкие спортсмены выиграли девять медалей на всероссийском турнире по тхэквондо ВТФ

Тренируются спортсмены под руководством Данила Хлопкова, Владимира Мозлова и Антона Фролова. Фото со страницы Спорт48 в VK.

Турнир собрал тхэквондистов со всей страны в восьмой раз. В этом году в донскую столицу приехали свыше тысячи участников из более чем 30 регионов России. Это рекордное количество для этих состязаний за всю историю их проведения. Липецкую область на соревнованиях представляли спортсмены областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва.

В активе наших земляков девять наград. Золотые медали завоевали Дмитрий Спицын (весовая категория 61 кг) и Лилия Маликова (41 кг). Вторыми финишировали - Яков Потапов (41 кг), Дмитрий Попадьин (48 кг) и Мария Ворошилина (41 кг). Третьи места заняли - Сергей Гончаров Сергей (45 кг), Кирилл Мусонов (51 кг), Кирилл Торопчин (68 кг) и Полина Ларукова (47 кг). Тренируются спортсмены под руководством Данила Хлопкова, Владимира Мозлова и Антона Фролова.