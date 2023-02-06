Из-за долгов по премиям липецкому «Металлургу» могут запретить покупать новых игроков

У "сталеваров" 21 день на решение вопроса. Фото со страницы ФК "Металлург" в VK.

Состоялось заседание Палаты по разрешению споров РФС по претензии нападающего Николая Иванникова к липецкому «Металлург» о задержке выплаты по премиям в летне-осенней части сезона-2022/23. Вердикт Палаты: в течение 21 дня осуществить выплату долга в пользу спортсмена. Цена вопроса - 400 тысяч рублей.

Если «сталевары» не исполнят решение РФС, то велик шанс, что на потенциальные трансферы клуба будет наложен запрет. Сложившуюся ситуацию прокомментировал генеральный директор ФК «Металлург» Сергей Ветров:

- Скажу искренне: это неприятная новость не только для меня, но я думаю, что и для всей команды и болельщиков. Наш клуб: а это, как игроки, так и тренерский и административный персонал находятся в одинаковых финансовых условиях. Ни для кого не секрет – ситуация с Николаем была ожидаема. Однако, ограничения, к которым она привела, пойдут только во вред команде и не ускорят решение вопроса с долгами. Долговая проблема клуба тянется не первый год. Мы решаем эту проблему не индивидуально, а комплексно. Это моя главная задача, как генерального директора клуба. Мы планомерно погашаем накопленные солидные долги предыдущих лет. При этом выплаты по обязательствам текущего финансового года произведены своевременно. А официально запрет на регистрацию игроков вступит в силу в том случае, если мы не погасим долг Николаю.