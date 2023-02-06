Уличный грабитель похитил у жителя Липецка 20 тысяч рублей Фото: принтскрин видео.

В Липецке задержали уличного грабителя. В отдел полиции обратился 23-летний липчанин и сообщил, что у него похитили 20 тыс. рублей. Вечером в районе площади Мира к нему подошел неизвестный, начал угрожать и требовать деньги. Получив желаемое, злодей скрылся.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, подозреваемого задержали по горчим следам. Им оказался 21-летний местный житель. Парень полностью признался в содеянном. Полицейские изъяли у него часть похищенных денег - 14 500 рублей.

Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия». Максимальное наказание - до 7 лет лишения свободы.