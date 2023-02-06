Все детские пособия в Липецкой области с февраля будут выплачивать в один день Фото: Юлия КЛЮЕВА

С февраля в Липецкой области все детские пособия будут выплачивать в один день. Ежемесячно 3 числа родители будут получать деньги за предыдущий месяц. Например, выплаты за февраль придут 3 марта, а за март – 3 апреля, сообщает пресс-служба регионального правительства. Дата совпадает с зачислением единого пособия от Социального фонда России.

Пока некоторые выплаты на детей, которые родились до 2023 года, могут зачислять по прежним правилам. Это ежемесячная денежная помощь на третьего ребенка и последующих детей до 3 лет и детские выплаты от 3 до 7 лет. Ранее деньги выдавали до 10 числа каждого месяца. Теперь все детские выплаты будут поступать на счета по единому пособию.