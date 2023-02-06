Соревнования ГТО среди трудовых коллективов пройдут в Липецке 10 февраля Фото: Василиса РОЖКОВА

10 февраля в Липецке пойдут соревнования ГТО среди трудовых коллективов. Последний день для подачи заявки – 6 февраля, сообщает пресс-служба мэрии. Желающим принять участие необходимо до 14:00 отправить на электронную почту uso-dfkis11@yandex.ru письмо с названием «Фестиваль ГТО среди трудовых коллективов».

Команда должна состоять из семь человек. Обязательно зарегистрироваться на сайте ВФСК ГТО и получить медицинский допуск к соревнованиям.

Состязания проведут в физкультурно-оздоровительном комплексе по адресу: улица Железнякова дом 28Б. Коллективы сдадут восемь нормативов: прыжки в длину, подтягивания, отжимания, рывки гири, наклоны вперед, пресс, стрельба и плавание.

За подробной информацией обращайтесь по номеру: 43-19-31. Прочитать Положение фестиваля можно по ссылке.