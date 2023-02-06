В Липецк на Кубок Дружбы по зимнему плаванию приехали спортсмены из шести регионов Фото: принтскрин видео.

Спортсмены из шести регионов приехали на Кубок Дружбы по зимнему плаванию в Липецк. Об этом рассказали липецкие моржи в группе в социальных сетях. На соревнование собрались пловцы из Московской, Тамбовской, Калужской, Белгородской областей и двух городов – Воронежа и Петрозаводска.

Кубок Дружбы прошел в субботу, 4 февраля. В состязании участвовали 95 любителей зимнего плавания – 45 женщин и 50 мужчин. Спортсмены сделали 173 заплыва вольным стилем и брассом на дистанциях в 25 метров и 50 метров. Кстати, самому старшему участнику – 75 лет, а младшему – 21 год.

По итогу, среди разных возрастов разыграли всего 137 медалей. Моржи из Липецкой области завоевали 54 медали, Московской – 23, Белгородской – шесть, Калужской – пять. Пловцы из Тамбовской области и города Воронежа забрали по три медали. Одну награду увез спортсмен из Петрозаводска.

В конце мероприятия липчане устроили для гостей шоу «Африканские танцы». Закаленные девушки и один «египетский морж» сначала разогрелись афро-танцем, а затем окунулись в холодную воду.