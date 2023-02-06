18 тысяч тюльпанов выращивают в Липецке к 8 Марта Фото: Юлия КЛЮЕВА

В 8 Марта в Липецке выращивают более 18 тысяч тюльпанов разных сортов. Готовиться к Международному женскому дню начали еще в октябре. Тогда луковицы растений высадили в ящики и на несколько месяцев поместили в подвал. В конце января рассаду переместили в теплицы.

По данным пресс-службы мэрии, в ближайшие недели у тюльпанов появятся бутоны. Цветы срежут, упакуют и отправят в холодильники. Продавать их начнут в конце февраля. Гиацинтов в этом году не будет из-за санкций.

- Однако разнообразие тюльпанов поможет удовлетворить вкусы самых взыскательных липчанок, - считает директор МУП «Зеленхоз» Елена Мачнева. - Мы посадили как уже полюбившиеся сорта, такие как Амадея и Денмарк, так и новые.

Всего липчанам предложат 24 сорта тюльпанов различных форм и расцветок.