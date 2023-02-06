Экс-полицейский покрывал родственника-сутенера, который организовал бордель в сауне под Липецком Фото: Юлия КЛЮЕВА

Сутенер из Липецкой области оказался родственником бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции по Ельцу. Экс-полицейского обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями - ч.1 ст.285 УК РФ, а ельчанина в организации занятием проституцией с использованием несовершеннолетних - ч.2 п. «в» ст. 241 УК РФ.

По версии следствия, полицейский знал, что в сауне его родственника продают паленый алкоголь, а также содержат притон для занятий проституцией. Он не сообщил руководству о конфликте интересов, а, наоборот, покрывал бордель за деньги.

- Следствие располагает доказательствами покровительства бывшим полицейским незаконному семейному бизнесу, который действовал на территории Ельца с 2011 года, - прокомментировали в пресс-службе регионального СКР.

Преступление выявили вместе с сотрудниками областного УФСБ и прокуратуры. Обвиняемых заключили под стражу.